Сердце матери через океан почувствовало беду: она примчалась в Днепр, где спасают ее раненого сына

Роману, 26 лет, он шахтер из Марганца. Был каждый день на связи с матерью, которая находилась на заработках в Америке, потому что дома, в Марганце, работы по специальности не было.

Пять дней назад Роман не вышел на связь.

– Он с тяжелым ранением живота, переломом таза и конечностей, в коме был доставлен в реанимацию Мечникова, — сообщил гендиректор больницы Сергей Рыженко.

Сердце матери через океан почувствовало беду. Она бросила все, добиралась всеми видами транспорта в Днепр.

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Всю дорогу женщина закрывала глаза и молилась, чтобы сын был жив.

Найти Романа помогли волонтеры.

Рядом с Романом в это время была молодая врач-анестезиолог Яна Токарик, она выполняла перевязки, переливала кровь и была самой необходимой и родной.

Мать, увидев сына, упала ему на грудь.

— Жить, жить, просто жить, — говорила мама, прикасаясь к сыну, лежавшему весь перевязанный бинтами к пяткам.

Врачи выражают благодарность волонтерам Мечникова, отдающим свое время и душу тяжелым пациентам — Ирина Ванжа, Виктория Павлова, Татьяна Бондарь, Андрей Исаев. А также тем, кто находится за пределами нашей страны и помогает аппаратурой и лекарством.

Это и есть Украина – когда мы рядом, когда мы вместе…

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко