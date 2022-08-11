Даже в суровых реалиях войны в Украине рекордными темпами продолжает развиваться отечественная отрасль трансплантации. Подтверждение тому: 16 операций, проведенные за минувшие 16 дней медиками Волыни, Тернопольщины и Львовщины при помощи и поддержке коллег из медучреждений Киева.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

— В Волынскую областную клиническую больницу для проведения операций приехали команды из Института сердца и Киевской областной больницы, — пишет Михаил Радуцкий.

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По его словам, печень, сердце и две почки взяли с согласия родственников у 50-летней женщины, у которой констатировали смерть головного мозга из-за аневризмы аорты.

Сообщается, что трансплантацию почек провели киевлянину и пациенту из временно оккупированной Херсонщины, который с 2019 года был на гемодиализе. Сердце пересадили 29-летнему мужчине из Хмельницкой области, он перенес два воспаления легких, что повлияло на состояние сердца.

— В Тернопольской областной клинической больнице от умершего донора трансплантировали сердце 38-летнему пациенту из Одессы, почку – местной жительнице, которая с 2016 года была в листе ожидания на операцию, — сообщает Радуцкий.

Он также отметил, что впервые забор органов провели в Ирпенской городской больнице, восстановленной после оккупации врагом, у пациента, умершего от инсульта. Трансплантацию провели специалисты Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова: почку и печень пересадили пациентам из Закарпатья и Николаевщины.

В Первом медицинском объединении Львова пересадили четыре органа. Среди пациентов — 12-летний парень, у которого почки отказали после перенесенной ангины.

На сегодня операции по пересадке органов в Украине проводят 32 медицинских учреждения. По данным Украинского центра трансплант-координации, всего с начала года осуществлено 182 трансплантации. Для сравнения: за 6 месяцев 2021 года проведено 126 пересадок органов, за весь прошлый год – 306.

Больше всего таких вмешательств проведено в Первом медицинском объединении Львова и Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова.

Источник: Михаил Радуцкий