Украина вошла в число 50 стран, способных проводить пересадку легких. Операции подобного типа считаются одними из самых сложных. Их могут проводить только государства с прогрессивной и развитой медицинской системой.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Хотя наша страна только на старте своего развития в данном направлении, с начала 2023 уже проведены три самостоятельные операции по пересадке легких, — говорится в сообщении.

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В то же время, за период с 2021 по 2023 годы была выполнена одна подобная операция, которую удалось провести благодаря помощи польских врачей.

Как отметил директор директората высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Минздрава Василий Стрелко, опыт Украины по развитию системы трансплантации во время активной фазы боевых действий можно считать уникальным. Ведь с подобными вызовами не сталкивалась ни одна из цивилизованных стран.

По словам экспертов, для проведения высокотехнологичных операций по пересадке органов должно стабильно работать каждое звено крупного медицинского механизма: от лабораторий, операционных и больниц, диагностирующих смерть мозга, до логистических цепочек.

Первая трансплантация легких была проведена в сентябре 2021 года врачами Территориального медицинского объединения Львова совместно с польскими коллегами. Тогда удалось подарить второе дыхание львовянину Виктору Бабию. Мужчина, до операции почти три года не выходивший из дома, сегодня живет полноценной жизнью.

В начале января 2023 года трансплантологи львовской больницы Святого Пантелеймона провели первую самостоятельную операцию по пересадке легких. Орган получил 56-летний киевлянин – ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.

Мужчине диагностировали тотальную буллезную эмфизему – заболевание, при котором воздушные кисты замещают здоровую легочную ткань. Состояние было тяжелым. Пациент мог самостоятельно пройти не более 30 метров и с трудом дышал.

Донором для киевлянина стал 54-летний мужчина, скончавшийся в результате инсульта. После того как врачи диагностировали смерть мозга, его родные согласились на забор органов.

В марте 2023 года в Украине свою первую операцию по трансплантации легких провела команда клинической больницы Феофания. Новый орган и шанс на жизнь получил 51-летний мужчина, имевший интерстициальное заболевание легких, осложненное легочной гипертензией.

Операция длилась 12 часов. Большинство времени реципиент был подключен к аппарату искусственного кровообращения ЭКМО. Донором для него стала 60-летняя женщина, которой медики констатировали смерть мозга из-за геморрагического инсульта.

В настоящее время трансплантации легких в Украине, по данным Единой государственной информационной системы трансплантации, ожидают более 40 пациентов.

Все пересадки органов проходят в пределах пилотного проекта Министерства здравоохранения по трансплантации. Тариф за пересадку легких установлен на уровне 2,6 млн гривен. Все операции – безвозмездны для пациентов и полностью покрываются за счет Минздрава.