Пациента, который находился в тяжелом состоянии и жизнь которого угасала на глазах, почти в последний момент спасли в Институте сердца.
44-летний Александр, имевший очень редкую группу крови, все же дождался донорского органа, который подходил ему по всем параметрам.
Эту историю в Институте сердца назвали настоящим чудом. И еще раз подчеркнули, никогда не стоит терять надежду и опускать руки.
Александр родом из Ивано-Франковской области, у него прекрасная жена и двое замечательных детей. Жили дружно, занимались своими любимыми делами, строили планы.
Внезапно, в 2021 году, у мужчины произошел обширный инфаркт миокарда. И жизнь разбилась вдребезги. Хотя после лечения и стал на ноги, но больное сердце отказывалось работать.
Состояние стремительно ухудшалось, несмотря на консервативное лечение, раз за разом мужчина оказывался в реанимации Ивано-Франковской городской больницы.
Там уже прямо говорили, все варианты лечения исчерпаны, спасти Александра может только пересадка сердца.
Так пациент попал в Институт сердца, чтобы здесь дожидаться донорского органа.
Врачи проводили все необходимые мероприятия, чтобы Александр его дождался. Хотя знали, на это трудно надеяться — у пациента редкая IV группа крови.
Но чудо таки случилось! 3 июля команда известных и авторитетных хирургов под руководством Бориса Тодурова выполнила своему “редкому” пациенту трансплантацию сердца от посмертного донора.
Прошло немного времени с того дня. Врачи не узнали Александра, приехавшего на контрольный осмотр. Вот на этом фото он с кардиологом Софией Чайковской.
Александр живет теперь на полную! Готовится вести дочь в первый класс, каждое воскресенье ходит с семьей в церковь и благодарит Бога за шанс, который получил.
Врачи бесконечно счастливы, что смогли спасти мужчину и еще раз подчеркивают — в жизни нет ничего невозможного.
А еще отдают большое уважение семьям посмертных доноров, которые соглашаются на забор органов, и этим спасают жизни многих тяжелобольных людей.
Источник и фото: Інститут серця