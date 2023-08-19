Пациента, который находился в тяжелом состоянии и жизнь которого угасала на глазах, почти в последний момент спасли в Институте сердца.

44-летний Александр, имевший очень редкую группу крови, все же дождался донорского органа, который подходил ему по всем параметрам.

Эту историю в Институте сердца назвали настоящим чудом. И еще раз подчеркнули, никогда не стоит терять надежду и опускать руки.

Александр родом из Ивано-Франковской области, у него прекрасная жена и двое замечательных детей. Жили дружно, занимались своими любимыми делами, строили планы.

Внезапно, в 2021 году, у мужчины произошел обширный инфаркт миокарда. И жизнь разбилась вдребезги. Хотя после лечения и стал на ноги, но больное сердце отказывалось работать.

Состояние стремительно ухудшалось, несмотря на консервативное лечение, раз за разом мужчина оказывался в реанимации Ивано-Франковской городской больницы.

Там уже прямо говорили, все варианты лечения исчерпаны, спасти Александра может только пересадка сердца.

Так пациент попал в Институт сердца, чтобы здесь дожидаться донорского органа.

Врачи проводили все необходимые мероприятия, чтобы Александр его дождался. Хотя знали, на это трудно надеяться — у пациента редкая IV группа крови.

Но чудо таки случилось! 3 июля команда известных и авторитетных хирургов под руководством Бориса Тодурова выполнила своему “редкому” пациенту трансплантацию сердца от посмертного донора.

Прошло немного времени с того дня. Врачи не узнали Александра, приехавшего на контрольный осмотр. Вот на этом фото он с кардиологом Софией Чайковской.

Александр живет теперь на полную! Готовится вести дочь в первый класс, каждое воскресенье ходит с семьей в церковь и благодарит Бога за шанс, который получил.

Врачи бесконечно счастливы, что смогли спасти мужчину и еще раз подчеркивают — в жизни нет ничего невозможного.

А еще отдают большое уважение семьям посмертных доноров, которые соглашаются на забор органов, и этим спасают жизни многих тяжелобольных людей.

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Источник и фото: Інститут серця