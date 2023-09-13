От укуса шершня в Виноградовском районе Закарпатья умер 47-летний мужчина, который до этого не имел никаких аллергических проявлений на укусы насекомых.

Трагический случай произошел ночью в с. Сасово. Почти в 23 часа на линию 103 поступило сообщение о тяжелом состоянии местного жителя после укуса шершня.

Уже через шесть минут бригада была на месте. К сожалению, медики вынуждены были констатировать смерть мужчины.

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Как стало известно, в то время семейный врач, который тоже прибыл по вызову семьи, уже более 10 мин проводил реанимационные мероприятия и ввел пострадавшему необходимый в таких случаях медпрепарат. Но все было напрасно.

Родственники уверяют, что мужчина никогда не жаловался на здоровье. Ни разу у него не было проявлений аллергической реакции на укусы насекомых, в том числе пчел и ос.

Но на этот раз его ужалил шершень. Место укуса — предплечье. Это очень чувствительный участок.

Окончательно причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

С начала летнего периода медики закарпатской скорой 82 раза выезжали на вызовы по поводу укусов насекомых. Ни одного смертельного случая от укуса шершня до сих пор не было. Это первый.

Медики напоминают, что в целом, для здорового человека укус насекомого безопасен, но у аллергиков и астматиков яд насекомых может привести к тяжелым последствиям.

Наиболее опасны укусы в голову, шею, грудную клетку, живот. Они могут привести к отеку дыхательных путей и смерти от удушья.

Первая домедицинская помощь при укусах насекомых:

удалите жало, если оно осталось в коже;

промойте место укуса водой с мылом;

положите холодный компресс на место укуса;

примите антигистаминные препараты;

пейте много воды или сладкого чая.

Если у вас хотя бы раз была анафилаксия (сильная аллергическая реакция) в ответ на укусы, имейте при себе готовый раствор адреналина (эпинефрина) дня инъекций в шприц-ручке.

Препарат по рецепту врача продается уже готовым к применению и остается только уколоть в мышцу ноги.

Адреналин расширяет бронхи и сужает сосуды, поэтому восстанавливает дыхание и давление.

К сожалению, других вариантов лечения анафилаксии у чувствительных людей нет.

Источник: 103 Закарпаття