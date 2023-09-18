В Черкасском клиническом онкологическом центре провели детскую аллогенную трансплантацию костного мозга.

10-летняя пациентка получила возможность лечения, которое ранее было доступно только в Национальной детской специализированной больнице Охматдет.

Донором для девочки стал ее шестилетний братик.

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По словам Оксаны Глухаревой, заведующей Центра детской онкологии и гематологии, редкость заключается в том, что именно родственник стал донором костного мозга, таких только 30% случаев.

Врачи говорят об обоих детях, как о настоящих супергероях. Пациентка Настя перенесла больничный этап борьбы, а ее братик Артем дал ей второй шанс на жизнь.

Семья Насти узнала о ее болезни в декабре 2021 года, после неудачных попыток обследовать ребенка в Украине переехала в Италию, где о ней заботились римские медики.

Для полного выздоровления девочке нужно было провести трансплантацию костного мозга. После почти года лечения за рубежом, семья вернулась в Украину и решила продолжить лечение именно в Черкассах.

Заведующий блоком трансплантации костного мозга Черкасского онкологического центра, Богдан Скульский, объяснил, что эта болезнь является наследственной и требует активного наблюдения.

После первых двух лет после трансплантации, риски рецидива становятся минимальными.

В субботу после успешной трансплантации, обоих детей торжественно проводили из отделения.

Пациентов Артема и Настю приветствовали подарками от благотворителей. Представители благотворительного фонда Подари ребенку мир привезли сладости и тортик для детей.

Отец детей, Максим, выразил искреннюю благодарность коллективу медицинского учреждения и отдельно врачам, которые боролись за жизнь и здоровье его дочери.

Бабушки Лидия и Ольга со слезами радости на глазах благодарят медиков и желают всем пациентам блока детской онкологии и гематологии выздороветь и вскоре вернуться домой к нормальной детской жизни.

Источник: Черкасский клинический онкологический центр

Фото: Черкасский клинический онкологический центр