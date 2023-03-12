Еще 57 украинцев эвакуировали из горячих точек на лечение в страны Европы.

В составе группы – пациенты с минно-взрывными ранениями и онкопациенты.

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Медицинская эвакуация пациентов проходит через систему экстренного реагирования Евросоюза, когда в одной из стран ЕС для лечения и реабилитации украинцев оперативно ищут профильную специализированную клинику.

Так называемые медицинские конвои – пример одного из эффективных направлений спасения пациентов, когда Министерство здравоохранения подает запрос на эвакуацию и получает предложения от разных стран-членов Европейского Союза и Европейской экономической зоны.

С начала войны Министерство вместе с международными партнерами продолжают работать и делать все возможное, чтобы спасти людей и предоставить им необходимую медицинскую помощь.

Уже 2 тыс. украинских пациентов эвакуированы для специализированного лечения за границу, сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Наши граждане находятся в Австрии, Дании, Германии, Швеции, Норвегии и Польше.

Фото: Минздрав