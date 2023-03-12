Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Фото Новости

Еще 57 украинцев эвакуировали из горячих точек на лечение в страны Европы

12 марта 2023, 17:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
медична евакуація

Еще 57 украинцев эвакуировали из горячих точек на лечение в страны Европы.

В составе группы – пациенты с минно-взрывными ранениями и онкопациенты.

медевакуація

Сейчас смотрят

Медицинская эвакуация пациентов проходит через систему экстренного реагирования Евросоюза, когда в одной из стран ЕС для лечения и реабилитации украинцев оперативно ищут профильную специализированную клинику.

медевакуація

Так называемые медицинские конвои – пример одного из эффективных направлений спасения пациентов, когда Министерство здравоохранения подает запрос на эвакуацию и получает предложения от разных стран-членов Европейского Союза и Европейской экономической зоны.

С начала войны Министерство вместе с международными партнерами продолжают работать и делать все возможное, чтобы спасти людей и предоставить им необходимую медицинскую помощь.

Читайте также:
евакуціяС минно-взрывными ранениями и ожогами: еще 28 украинцев эвакуированы на лечение за границу

Уже 2 тыс. украинских пациентов эвакуированы для специализированного лечения за границу, сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Наши граждане находятся в Австрии, Дании, Германии, Швеции, Норвегии и Польше.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
лікування
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь