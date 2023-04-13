Ученые предупреждают, что скоро мир охватит новый вариант коронавируса, известный, как Арктур или ХВВ.1.16.

Согласно данным, на вчера, 12 апреля, количество случаев Covid-19 в Индии выросло более чем на 3 000 всего за 24 часа. Новый штамм привел страну в режим повышенной готовности из-за стремительного роста заболеваемости.

Некоторые штаты Индии вернули обязательные маски для лица в ответ на последнюю вспышку, когда уровень заражения за последний месяц вырос в 13 раз.

По данным Министерства здравоохранения Индии, на 12 апреля было зарегистрировано 40 215 активных случаев заболевания Covid-19, что на 3 122 больше всего за один день.

На сегодня Арктур, подвариант Омикрона, считается самым заразным штаммом. На данный момент в Великобритании зарегистрировано 50 случаев заражения.

Впервые Арктур был обнаружен в конце января, а первые случаи заболевания в Великобритании были выявлены в марте.

Исследование ученых из Токийского университета пришло к выводу, что Арктур в 1,2 раза более заразен, чем родственный штамм Kraken, также известный как XBB.15.

Несмотря высокую степень заразности нового штамма, ученые считают, что он не будет особенно смертельным, а его симптомы напоминают симптомы гриппа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время следит за штаммом.

По словам технического руководителя ВОЗ по Covid-19 Марии ван Керхове, у Арктура есть одна дополнительная мутация в шиповидном белке, которая в лабораторных исследованиях показывает повышенную заразность, а также потенциальную повышенную патогенность.

Она также сообщила, что Арктур уже обнаружен в других странах, но до сих пор не было сообщений об изменениях тяжести инфекции.

Источник: Express