Украинские свидетельства международного стандарта о полной вакцинации от коронавирусной инфекции признали еще шесть стран мира. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Эти шесть стран — Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд – довольно популярны у украинских туристов.

Отныне при пересечении границы этих государство можно спокойно использовать цифровой Covid-сертификат в мобильном приложении Дія.

Понятно, что речь идет о полностью привитых украинцах.

На сегодня в состав Доверительной сети е-здоровье ЕС входит 60 стран мира. В Минздраве отметили, что полный перечень стран-участниц сети можно найти на официальном сайте ЕС.

Отмечается, что в 2022 году планируется расширение состава цифровой сети до 80 стран-участниц.