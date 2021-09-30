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Еще вчера казалось нереальным: четыре аэромедицинские эвакуации за полтора суток

30 сентября 2021, 17:19 Вікторія Яснопольська
вертолет
Источник: Depositphotos

Три раза вчера и один раз сегодня вертолет поднимался в небо, чтобы доставить в больницы столицы критических пациентов из Киевской области.

Накануне это были:

  • мужчина из Броварского района с травмой головы в результате дорожно-транспортного происшествия;
  • женщина из Белой Церкви, которой потребовалась неотложная помощь в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова;
  • мужчина из Барышевки, который тоже пострадал в результате ДТП.

Сегодня утром, 30 сентября, снова был воздушный маршрут на Белую Церковь. На этот раз мобильная бригада спешила к 72-летнему мужчине с подозрением на острый инфаркт. Пациент был доставлен вертолетом в Киевскую областную больницу.

Эти полтора дня наглядно демонстрируют: то, что еще вчера казалось нереальным для Украины, сегодня работает на полную.

Причем те, по кому прилетает вертолет — не богачи или высокопоставленные чиновники, а обычные украинцы, которым просто нужна неотложная медицинская помощь.

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И все благодаря экспериментальному проекту по аэромедицинской эвакуации, который сейчас совместно реализуют Министерство здравоохранения Украины и МВД Украины.

Всего по Киевщине уже осуществлено 12 аэромедицинских вылетов.

Источник: Ирина Заславец

Теги
авіація , МВС , медична допомога , МОЗ
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