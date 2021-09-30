Три раза вчера и один раз сегодня вертолет поднимался в небо, чтобы доставить в больницы столицы критических пациентов из Киевской области.
Накануне это были:
- мужчина из Броварского района с травмой головы в результате дорожно-транспортного происшествия;
- женщина из Белой Церкви, которой потребовалась неотложная помощь в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова;
- мужчина из Барышевки, который тоже пострадал в результате ДТП.
Сегодня утром, 30 сентября, снова был воздушный маршрут на Белую Церковь. На этот раз мобильная бригада спешила к 72-летнему мужчине с подозрением на острый инфаркт. Пациент был доставлен вертолетом в Киевскую областную больницу.
Эти полтора дня наглядно демонстрируют: то, что еще вчера казалось нереальным для Украины, сегодня работает на полную.
Причем те, по кому прилетает вертолет — не богачи или высокопоставленные чиновники, а обычные украинцы, которым просто нужна неотложная медицинская помощь.
И все благодаря экспериментальному проекту по аэромедицинской эвакуации, который сейчас совместно реализуют Министерство здравоохранения Украины и МВД Украины.
Всего по Киевщине уже осуществлено 12 аэромедицинских вылетов.
Источник: Ирина Заславец