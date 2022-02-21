В Украине фиксируется улучшение ситуации с коронавирусом – уменьшается количество новых больных и госпитализаций.

Об этом 21 февраля 2022 года во время брифинга сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

– Количество выявленных новых случаев коронавируса уменьшилось на 19%, или на 43 616 случаев в абсолютных цифрах, и составляет 191 640 случаев, – отметил министр.

По его словам, вторую неделю подряд уменьшается число госпитализаций.

— За прошедшую неделю в больницы были госпитализированы 20 402 пациента, что на 4 тыс. меньше, чем на прошлой неделе, — добавил он.

Ситуация с доставлением в больницы больных коронавирусом пациентов улучшается в 21 из 25 регионов Украины. В остальных четырех – Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Черкасской областях – она контролируемая.

— Загруженность коек с кислородом за неделю также снизилась на 5,4% и составляет 35%. Загруженность детских коек также остается контролируемой – она сохраняется на уровне 31%, что на 8,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей, – уточнил Виктор Ляшко.

В то же время ситуация с коронавирусом улучшается и в мире. По данным ВОЗ, за шестую неделю 2022 года количество новых еженедельных случаев инфицирования снизилось на 19%, в том числе в Европе на 16%.

Пока только четыре страны сообщили о росте — Беларусь, Нидерланды, Исландия и Россия.