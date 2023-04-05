В Ужгороде участились случаи заболевания скарлатиной. В школах и детсадах медики будут ежедневно осматривать детей. Классы, где будут выявлены случаи заболевания, будут отправлять на дистанционное обучение. Чтобы предотвратить осложнения, родителей призывают вовремя обращаться к врачам.

За январь-март заболело более 60 детей, сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета. Из них 32 – школьники, 31 – дошкольник. В ходе заседания противоэпидемической комиссии в Ужгороде медики отметили, что пребывание детей в укрытиях во время тревог способствует неконтролируемому и быстрому распространению инфекции.

По решению комиссии, директора школ и детсадов в Ужгороде должны обеспечить ежедневный осмотр медицинских работников детей в классах с фиксацией данных в соответствующих журналах, ежедневный утренний осмотр детей в садах и надлежащий дезинфекционный режим.

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Педагоги также рекомендовали отправлять на онлайн-обучение классы, в которых будут зафиксированы новые случаи скарлатины. Дистанционная форма в таких классах продлится от недели до 21 дня.

Напомним, скарлатина – инфекционное заболевание, которое проявляется сыпью и ангиной и может привести к таким осложнениям, как воспаление лимфатических узлов, отит, синусит, артрит, миокардит. Скарлатиной чаще всего болеют дети в возрасте от одного до девяти лет. После выздоровления у них формируется пожизненный иммунитет. Прививки от скарлатины нет.