Детям до 12 лет специалисты не рекомендуют делать прививки от коронавируса. В связи с этим они пока единственная категория населения, которая остается без защиты.

Американский инфекционист Энтони Фаучи рассказал, как можно защитить самых маленьких жителей планеты.

— Чтобы защитить детей, которые из-за их возраста еще не могут пройти вакцинацию, нужно окружить — будь то друзья, семья, школьные учителя, персонал школы — вакцинированными людьми, — отметил Энтони Фаучи.

В то же время необходимость вакцинации подтверждают и цифры.

В США в штатах с более низким уровнем иммунизации среди населения дети чаще нуждались в посещении отделений неотложной помощи и госпитализации.

Кроме того, важным остается соблюдение карантинных мер. По словам специалиста, если взрослые хотят, чтобы дети продолжали ходить в новом учебном году в школу, нужно продолжать носить маски.

Вакцинация от коронавируса продолжается в США с декабря 2021 года. Прививки могут делать все, кроме детей до 12 лет.