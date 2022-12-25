Ученые из разных стран провели ряд исследований с целью понять, может ли определенная еда надолго унять аппетит. Отмечается, что научные изыскания по этому вопросу весьма противоречивы.

Так, например, американская исследовательница Мэри-Джон Луди сначала экспериментировала дома, добавляя перец чили в свои блюда. Так она определила, какое количество приправы приятно и реально для человека.

Затем она шесть раз приглашала группу из 25 человек в свою лабораторию и кормила их томатным супом с чили. После этого добровольцы оставались в лаборатории еще четыре с половиной часа. Исследователи измеряли их аппетит и расход энергии.

Сейчас смотрят

После этого участникам эксперимента подавали второе блюдо и говорили, что они могут съесть его сколько хотят.

Когда участники потребляли суп, содержащий 1 г чили, они сжигали дополнительные 10 калорий за четыре с половиной часа после еды. Участники эксперимента также меньше думали о еде и потребляли на 70 калорий меньше, когда ели второе блюдо.

Впрочем, этот эффект был заметен только при потреблении томатного супа из чили, а также у участников эксперимента, которые в обычной жизни ели чили не чаще одного раза в месяц.

Еще одним базовым продуктом в нашем рационе, который, по слухам, уменьшает чувство голода, является кофе. Доцент кафедры кинезиологии Калифорнийского университета Мэтью Шуберт проанализировал все известные исследования, чтобы выяснить, действительно ли кофе подавляет наш аппетит.

Выяснилось, что ни одно исследование не показало какого-либо существенного физиологического влияния кофе на процесс переваривания пищи.

Кроме некоторых видов пищи, ученые также изучали макроэлементы и то, как они могут влиять на наш аппетит. Некоторые исследования действительно свидетельствуют, что большее потребление клетчатки замедляет набор веса. Правда при условии, что клетчатки потребляется много.

— Если увеличить потребление клетчатки до 30 г в день, вы получите влияние на аппетит, но через некоторое время этот эффект исчезает, — говорят ученые.

Еще одно небольшое исследование показало, что потребление большего количества белков может снизить аппетит, но этот эффект также был незначительным.

— Вместо конкретных продуктов уменьшить аппетит на время способна вода, — считает профессор диетологии из США Мартин Кольмайер.

Исследования показали, что люди, которые выпивают два стакана воды перед едой, в конце концов едят меньше.

Впрочем, любые изменения в нашем аппетите на физиологическом уровне будут незначительными и кратковременными, говорит ученый.

— Еще одна причина того, что ни одна еда или напиток не могут существенно снизить аппетит в долгосрочной перспективе, заключается в том, что наш организм создан поддерживать постоянный вес, — отмечает Кольмайер.

По его словам, лучший способ контролировать аппетит – это сбалансированное питание, чтобы организм не был вынужден есть больше, чтобы восполнить какие-либо дефициты.