Лапша быстрого приготовления — популярный способ легкого перекуса. Из-за ее специфического вкуса, блюдо употребляют как в готовом виде, так и в сухом.

Такое блюдо действительно сэкономит ваше время в процессе приготовления. Особенно если вы используете Мивину в качестве сухого перекуса. Однако на этом польза от нее заканчивается.

Что будет, если есть сырую Мивину, рассказывают Факты ICTV.

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Что будет, если есть сырую Мивину

У лапши быстрого приготовления низкая питательная ценность, высокое содержание углеводов, а еще она богата консервантами.

Люди, регулярно употребляющие это блюдо, рискуют испортить свое здоровье.

Об этом рассказывает врач-диетолог Меленко Светлана.

Это продукт с очень низкой питательной ценностью и почти не содержит клетчатки, минералов и витаминов. Он насыщен крахмалом, который при регулярном употреблении может вызвать ожирение, болезни сердца, диабет и т.д., — говорит Светлана.

Регулярное употребление такого продукта может привести к сердечному приступу или инсульту. Причина заключается в большом количестве жира и масла, которыми обрабатывают лапшу. Кроме этого, есть риск и других заболеваний:

негативное влияние на желудочно-кишечный тракт;

вздутие живота;

рефлюкс;

нарушение кислотности и тому подобное.

Чтобы усилить вкус, в лапшу быстрого приготовления добавляют глутамат натрия в большом количестве.

Глутамат натрия также содержит глутаминовую кислоту, нейромедиатор. Следовательно, он может вмешиваться в работу нервной системы, — говорит врач.

Также Мивина содержит вредные консерванты, которые добавляют для продления срока хранения:

гидроксианизол (BHA) — влияет на гормоны;

t-бутилгидрохинон (TBHQ) — канцероген.

Какая мивина лучше: готовая или сухая

Иногда считают, что если есть Мивину в горячем виде, то вреда от нее будет в разы меньше. Однако на самом деле разница между готовой лапшой и сухой незаметна.

Мой ответ: нет особой разницы, где будет набухать эта лапша — в тарелке или в желудке, — утверждает диетолог.

Если же вы все-таки не можете отказаться от быстрой лапши, Светлана рекомендует выполнять несколько пунктов, чтобы повысить ее питательную ценность:

Добавьте белок, который может быть в виде вареного яйца, мяса, сыра или рыбки. Добавьте клетчатку, например листовую зелень, морковь, капусту, огурец или перец. Отварите и слейте воду, чтобы избавиться от плохих жиров и лишней соли. Не используйте масло из оригинальной упаковки (преимущественно некачественное и дешевое). Вместо этого добавьте оливковое, кокосовое или льняное. Можно также добавить ферментированные продукты, квашеные овощи. Не добавляйте специи из пакетиков, идущих к лапше. Именно они содержат значительное количество плохих веществ (соли, ароматизаторов и т.д.).

Что будет, если запивать Мивину сладким напитком

Если вы запиваете Мивину подсахаренным чаем или другим сладким напитком — инсулиновые качели обеспечены. Таким образом повышается риск лишнего веса, инсулинорезистентности и сахарного диабета в будущем.

Если подытожить — подобные блюда имеют низкую питательную ценность и не приносят пользы для здоровья.

Свежие цельные продукты, такие как фрукты, овощи, мясо и зерновые, остаются лучшими источниками пищи для здоровой жизни.