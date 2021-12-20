Новый штамм коронавируса Омикрон распространяется быстрыми темпами. Он в два-три раза быстрее заражает людей, чем вариант Дельта.

Но стоит ли его бояться, и что же делать с прививкой, рассказал на одном из телеканалов академик Сергей Комиссаренко.

— Омикрон еще недостаточно изучен, — констатировал Сергей Комиссаренко. — Но ученые в Южной Африке, где он впервые был зафиксирован, сказали, что вариант довольно странный.

Те же ученые из ЮАР говорят, что у Омикрона есть положительная сторона — он достаточно лоялен к людям и вызывает менее тяжелые формы болезни и невысокую смертность, и это хорошо.

— Плохо то, что у него более 50 мутаций. 33 из них относятся к S-протеину, благодаря которому он проникает в клетки человеческого организма, – говорит академик Комиссаренко. — Этот шиповидный протеин является также мишенью вакцин против коронавируса, а значит, они имеют меньшее влияние на него.

Хорошая новость, по словам Сергея Комиссаренко, в том, что против него эффективна бустерная доза вакцин.

— Следовательно, если он перегонит Дельту, заражая много людей, вызывая более легкое течение заболевания и сильный иммунный ответ, то это хорошо, — сказал Сергей Комиссаренко. – Тогда он вытеснит опасную Дельту, как она вытеснила все предыдущие штаммы коронавируса и стала доминирующей в мире.

Вакцинироваться все равно нужно. Если будет создана специфическая вакцина против Омикрона, то мы будем прививаться от коронавируса, как от гриппа. Нужно только выдержать пять-шесть месяцев после болезни коронавирусом или последней вакцинации.