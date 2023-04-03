Лазерная эпиляция – популярная аппаратная процедура, которая производится для удаления нежелательных волос на лице и теле. Лазерная эпиляция является быстрой и комфортной и позволяет удалить волосы на практически любом участке, даже труднодоступном.

Однако после эпиляции следует следовать советам специалистов. Что нельзя делать после лазерной эпиляции – читайте в материале.

Что нельзя делать после лазерной эпиляции

Косметолог, специалист лазерной эпиляции Наталья Ватулик отмечает, что после процедуры нельзя принимать не только горячую ванну и посещать солярий, но и заниматься сексом.

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Лучше удержаться от интима после депиляции глубокого бикини в течение 24 часов. А обладательницам чувствительной кожи по меньшей мере – 48 часов. Это нужно для того, чтобы предотвратить раздражение.

Ведь во время процедуры удаления волос раскрываются постепенно закрывающиеся поры. Пока они до конца не закрылись, в них может попасть инфекция из грязи, пота.

Помните, что грязь – это несвежее белье и постельные принадлежности. Кроме того, трение во время интима также раздражает нежную кожу в этой щекотливой зоне. А это тоже провоцирует сыпь.

Поэтому рекомендую тем, кто хочет избежать каких-либо высыпаний в зоне глубокого бикини, воздерживаться от интима в течение суток после удаления волос.

А еще помните о других противопоказаниях в течение 24-48 часов: