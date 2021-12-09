В Японии ученый исследовал особенности нового штамма коронавируса Омикрон и пришел к выводу, что вариант хотя и распространяется быстрее, однако провоцирует более легкое течение заболевания, чем Дельта.

Исследование провел профессор Киотского университета Хироси Нисиура, специализирующийся на математическом моделировании инфекционных заболеваний.

Согласно результатам, Омикрон более заразен, мутация обходит иммунитет, который уже выработал организм — естественный и благодаря вакцинации.

Однако после заражения заболевание протекает в основном в легкой форме, у больных не фиксируются тяжелые последствия.

Это исследование подтверждает информацию, озвученную директором американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски. В США у больных в большинстве фиксируются легкие симптомы.

В то же время положительной новостью является то, что компании-разработчики вакцины Pfizer и BioNTech заявили, что три дозы их вещества нейтрализуют штамм коронавируса Омикрон.

Впервые мутацию выявили в конце ноября в ЮАР. Сейчас исследователи продолжают его изучать.