Тироксин, эутирокс: если у вас нет таблеток нужной дозировки, не переживайте.
Врач-эндокринолог Мария Черенько советует на своей странице в Facebook, что делать, если нет таблеток нужной дозировки.
У тироксина длинный период полувыведения (10 дней!!!):
1) учитывайте дозировку, которую должны принимать, умножайте на 7 дней недели, делите на дозу нашедших таблеток.
Важно: доза каждый день не обязательно должна быть одинаковой! Можно принимать разные дозировки в разные дни недели. Можно делать пропуски в 1-2 дня (это даже лучше, чем ломать таблетки).
К примеру: ваша привычная доза 100 мкг. У вас есть таблетки по 125 мкг. Как вариант – принимать 6 дней в неделю 125, один день пропускать. Суммарная доза 107. В это время такой вариант допустим.
2) даже если у вас нет никаких таблеток тироксина – с вами ничего не произойдет за несколько недель без таблеток, но активно займитесь поиском!
Как будет возможность – повторите ТТГ (тиреотропный гормон).
Если вы принимали какой-либо конкретный препарат левотироксина, то его можно заменить другим. Действующее вещество одно и то же! Может немного меняться всасывание, но это не критично.
Держимся!
Источник: Мария Черенько