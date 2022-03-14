Тироксин, эутирокс: если у вас нет таблеток нужной дозировки, не переживайте.

Врач-эндокринолог Мария Черенько советует на своей странице в Facebook, что делать, если нет таблеток нужной дозировки.

У тироксина длинный период полувыведения (10 дней!!!):

1) учитывайте дозировку, которую должны принимать, умножайте на 7 дней недели, делите на дозу нашедших таблеток.

Важно: доза каждый день не обязательно должна быть одинаковой! Можно принимать разные дозировки в разные дни недели. Можно делать пропуски в 1-2 дня (это даже лучше, чем ломать таблетки).

К примеру: ваша привычная доза 100 мкг. У вас есть таблетки по 125 мкг. Как вариант – принимать 6 дней в неделю 125, один день пропускать. Суммарная доза 107. В это время такой вариант допустим.

2) даже если у вас нет никаких таблеток тироксина – с вами ничего не произойдет за несколько недель без таблеток, но активно займитесь поиском!

Как будет возможность – повторите ТТГ (тиреотропный гормон).

Если вы принимали какой-либо конкретный препарат левотироксина, то его можно заменить другим. Действующее вещество одно и то же! Может немного меняться всасывание, но это не критично.

Держимся!

Источник: Мария Черенько