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Что делать, когда получили положительный результат теста на Covid-19 — Минздрав

1 февраля 2022, 15:13
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения инструктирует, как вести себя, когда вы получили положительный результат теста на Covid-19.

Сообщите эту новость людям, с которыми у вас был контакт. Во время пандемии это проявление элементарной ответственности.

Речь идет о людях, с которыми вы контактировали, по крайней мере, несколько минут за два дня до и как минимум 10 дней после появления симптомов.

Это могут быть:

  • люди, с которыми вы живете;
  • друзья и другие члены семьи;
  • коллеги;
  • коллектив вашего ребенка – в школе или детском саду;
  • кто-либо другой, с кем вы контактировали.
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Чтобы защититься от штамма Омикрон, необходимо соблюдать противоэпидемические меры:

  • избегать контакта с лицами, имеющими проявления инфекции;
  • носить маску;
  • соблюдать социальную дистанцию;
  • проветривать помещение;
  • часто мыть руки с мылом;
  • не касаться глаз, носа, рта немытыми руками;
  • избегать объятий, поцелуев и рукопожатий;
  • не контактировать с людьми, если у вас есть симптомы болезни;
  • принимать меры, чтобы предотвращать заражение детей коронавирусом.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19
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