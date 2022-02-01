Министерство здравоохранения инструктирует, как вести себя, когда вы получили положительный результат теста на Covid-19.

Сообщите эту новость людям, с которыми у вас был контакт. Во время пандемии это проявление элементарной ответственности.

Речь идет о людях, с которыми вы контактировали, по крайней мере, несколько минут за два дня до и как минимум 10 дней после появления симптомов.

Это могут быть:

люди, с которыми вы живете;

друзья и другие члены семьи;

коллеги;

коллектив вашего ребенка – в школе или детском саду;

кто-либо другой, с кем вы контактировали.

Чтобы защититься от штамма Омикрон, необходимо соблюдать противоэпидемические меры: