Министерство здравоохранения инструктирует, как вести себя, когда вы получили положительный результат теста на Covid-19.
Сообщите эту новость людям, с которыми у вас был контакт. Во время пандемии это проявление элементарной ответственности.
Речь идет о людях, с которыми вы контактировали, по крайней мере, несколько минут за два дня до и как минимум 10 дней после появления симптомов.
Это могут быть:
- люди, с которыми вы живете;
- друзья и другие члены семьи;
- коллеги;
- коллектив вашего ребенка – в школе или детском саду;
- кто-либо другой, с кем вы контактировали.
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Чтобы защититься от штамма Омикрон, необходимо соблюдать противоэпидемические меры:
- избегать контакта с лицами, имеющими проявления инфекции;
- носить маску;
- соблюдать социальную дистанцию;
- проветривать помещение;
- часто мыть руки с мылом;
- не касаться глаз, носа, рта немытыми руками;
- избегать объятий, поцелуев и рукопожатий;
- не контактировать с людьми, если у вас есть симптомы болезни;
- принимать меры, чтобы предотвращать заражение детей коронавирусом.