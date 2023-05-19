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Чтобы не было двойного финансирования: возобновят проверку медучреждений с контрактами НСЗУ

19 мая 2023, 16:47
Валентина Андрейко журналіст
лікар, лікарня, пацієнт, прийом у лікаря
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины планируют восстановить и перезапустить мониторинг медучреждений относительно выполнения договоров с НСЗУ.

Сейчас проект соответствующего постановления проходит согласование с центральными органами власти.

— После его принятия правительством начнется физический мониторинг, когда работники НСЗУ будут приезжать в конкретное заведение и проверять, — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ляшко напомнил, что Минздрав разрабатывает стратегию борьбы с неформальными платежами. Когда составляют целый список лекарств тем пациентам, которые лечатся в медучреждениях. Поскольку медпрепараты там финансируются по Программе медицинских гарантий.

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Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Лікарні МОЗ НСЗУ
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