Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины планируют восстановить и перезапустить мониторинг медучреждений относительно выполнения договоров с НСЗУ.

Сейчас проект соответствующего постановления проходит согласование с центральными органами власти.

— После его принятия правительством начнется физический мониторинг, когда работники НСЗУ будут приезжать в конкретное заведение и проверять, — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ляшко напомнил, что Минздрав разрабатывает стратегию борьбы с неформальными платежами. Когда составляют целый список лекарств тем пациентам, которые лечатся в медучреждениях. Поскольку медпрепараты там финансируются по Программе медицинских гарантий.