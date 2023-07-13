Кабинет министров Украины принял поставновление, согласно которому аптечным учреждениям запрещается указывать цены на вывесках, тем самым сравнивая себя с конкурентами и вводя покупателей в заблуждение. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Неоднократно потребители в Украине сталкивались с вывесками аптек, которые содержали в своем названии слова низкие, оптовые, социальные, доступные цены, — говорится в сообщении.

По мнению экспертов правительства, такого рода информация может вводить людей в заблуждение и оказывать влияние на выбор конкретного аптечного заведения.

Для обеспечения справедливых рыночных условий было принято постановление Кабмина, согласно которому теперь на вывесках и наружных рекламных конструкциях аптек не разрешается указывать уровень цен, который может повлиять на намерения потребителя по приобретению товаров в таком заведении.

Также нельзя указывать информацию, которая может вводить потребителя в заблуждение об ориентированности аптечного заведения на обслуживание определенных социальных групп населения. Кроме того, не допускается сравнение с другими аптечными заведениями.

В сообщении отмечается, что постановление принято во исполнение решения Верховного Суда Украины.