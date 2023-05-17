Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Чтобы облегчить пациентам лечение: появилось мобильное приложение для больных с ВИЧ и туберкулезом

17 мая 2023, 18:36
Валентина Андрейко журналіст
людина з мобілкою
Источник: Unsplash

Центр общественного здоровья Украины презентовал новое мобильное приложение Complete Care4you.

Его создали для пациентов с ВИЧ, туберкулезом, а также для тех, кто получает заместительную поддерживающую терапию.

Разработчики приложения ставили целью облегчить пациенту лечение и отслеживание своей истории болезни.  Упрощенный доступ к медицинской информации позволит видеть план лечения, дату назначенного у врача приема, результаты исследований.

А еще — получать разнообразную полезную информацию.

В приложении можно настроить напоминание о выполнении плана лечения и о его изменении, сообщение о готовности результатов исследований, планирование следующей записи на прием.

Обновления будут поступать в реальном времени, поэтому пользователь никогда не пропустит важное сообщение.

Инструкцию пользователя можно скачать здесь.

Читайте также:
ВИЧ-инфекцияПрофилактика ВИЧ: Украина впервые получит доступ к инъекционным препаратам

Источник: Центр громадського здоров’я України

Теги
ВИЧ Мобільний додаток туберкульоз
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь