Центр общественного здоровья Украины презентовал новое мобильное приложение Complete Care4you.
Его создали для пациентов с ВИЧ, туберкулезом, а также для тех, кто получает заместительную поддерживающую терапию.
Разработчики приложения ставили целью облегчить пациенту лечение и отслеживание своей истории болезни. Упрощенный доступ к медицинской информации позволит видеть план лечения, дату назначенного у врача приема, результаты исследований.
А еще — получать разнообразную полезную информацию.
В приложении можно настроить напоминание о выполнении плана лечения и о его изменении, сообщение о готовности результатов исследований, планирование следующей записи на прием.
Обновления будут поступать в реальном времени, поэтому пользователь никогда не пропустит важное сообщение.
Инструкцию пользователя можно скачать здесь.
Источник: Центр громадського здоров’я України