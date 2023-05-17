Центр общественного здоровья Украины презентовал новое мобильное приложение Complete Care4you.

Его создали для пациентов с ВИЧ, туберкулезом, а также для тех, кто получает заместительную поддерживающую терапию.

Разработчики приложения ставили целью облегчить пациенту лечение и отслеживание своей истории болезни. Упрощенный доступ к медицинской информации позволит видеть план лечения, дату назначенного у врача приема, результаты исследований.

А еще — получать разнообразную полезную информацию.

В приложении можно настроить напоминание о выполнении плана лечения и о его изменении, сообщение о готовности результатов исследований, планирование следующей записи на прием.

Обновления будут поступать в реальном времени, поэтому пользователь никогда не пропустит важное сообщение.

Инструкцию пользователя можно скачать здесь.

Источник: Центр громадського здоров’я України