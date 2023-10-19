В Днепре работает уникальный реабилитационный городской центр, в котором наших защитников с ампутациями заново учат ходить, пользоваться предметами обихода.

Об этом на своем сайте сообщили сотрудники Днепровского городского совета.

Денис получил тяжелое ранение в сентябре на Запорожском направлении. В больнице Запорожья медикам пришлось ампутировать ногу. В Днепре защитник уже три недели проходит курс реабилитации.

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— Занятия каждый день. Выполняю упражнения на разработку мышц ног, руки, потому что она тоже пострадала. Иногда даже есть импровизированные занятия боксом, отрабатываю удары, — рассказывает Денис.

По словам медиков, главная цель реабилитации – возвращение пациента к нормальной жизни. Программа восстановления для каждого разрабатывается индивидуально, в зависимости от полученных ранений.

Как рассказала врач-физиотерапевт Дениса Дарья, занятия с ее подопечным разбиты на две части. Первая – тренировка походки и удержание равновесия, разработка амплитуды движений. Вторая рассчитана на разработку силы мышц верхней части тела.

— Ведь когда человек теряет нижнюю конечность, на руки ложится большая нагрузка. Например, когда пациенту нужно подняться, если он упал, — объясняет медик.

По ее словам, для Дениса скоро будет сделан учебный протез, чтобы отработать на нем умение пользоваться постоянным.

Отмечается, что с каждым пациентом работает целая команда квалифицированных специалистов: эрготерапевт, физиотерапевт, психолог. Курс реабилитации длится от 14 до 21 дня.

Источник: Днепровский горсовет

Фото: Днепровский горсовет