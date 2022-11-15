Главная медсестра больницы в Высокополье Херсонской области Надежда Цалинская рассказала одному из ведущих информационных агентств, как в оккупации оказывала помощь местным жителям и избегала сотрудничества с российскими захватчиками.

Сообщается, что в поселок войска РФ вошли 13 марта. Но еще накануне Надежда вместе со своей подругой Валентиной, тоже медсестрой, успели вывезти из местной больницы домой разные лекарственные препараты.

По словам Надежды, они с Валентиной наотрез отказались сотрудничать с оккупантами и лечить их военных. А вот для своих решили организовать дома небольшой госпиталь.

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Надежда рассказывает, что к ним обращались местные с самыми разными жалобами: с головными болями, желудочными расстройствами, с повышенным давлением, с осколочными ранениями, переломами, гнойными ранами.

Подруги-медсестры делали перевязки, уколы, ставили капельницы, дренаж, останавливали кровотечения, вытаскивали осколки. Благо, Надежда 17 лет проработала в хирургии, поэтому имела собственный инструмент, хорошие знания и навыки.

По словам медика, скальпели, зажимы и пинцеты кипятили в металлической кастрюле на костре. А вместо бинтов использовали простыни, которые сначала выдерживали на солнце.

— Однажды пришла бабушка с давлением под 300. Уколов уже не было, поэтому пришлось прокалывать вену и быстро выкачивать кровь. Все прошло успешно, давление снизилось, так мы смогли предотвратить инсульт, — вспоминает Надежда.

Таким образом, за время оккупации медсестры помогли более 100 из 286 человек, которые оставались в Высокополье.

Надежда также поделилась с журналистами и одним из наиболее драматичных эпизодов периода оккупации. Дело в том, что у ее мужа Ивана, который перенес два инсульта и болел сахарным диабетом, примерно в июне почернел палец на ноге, началась гангрена.

Сообщается, что он нуждался в операции по ампутации конечности. К ним домой приезжал российский врач, чтобы забрать Ивана в Берислав, то тот наотрез отказался, сказал, что не оставит жену…

Иван Цалинский умер, когда Высокополье находилось под плотным артиллерийским огнем.

— Я вместе с Валей помогала людям, а своего мужа не смогла спасти. Я с врачами советовалась, они говорили, мол, попробуй ему сама отрезать пальцы. Ну, не смогла я этого сделать, — не может сдержать слезы женщина.

По ее словам, вооруженные россияне, с автоматами, все время рыскали по деревне. Надежда вспоминает, как приходили к ее соседу, как застрелили другую семейную пару.

Погибших и умерших местные хоронили под обстрелами, на глубине метра. Даже не могли нормально провести в последний путь. К велосипеду привязывали тачку, на нее клали покойника в гробу и быстро крутили педали – вот и вся похоронная процессия…

Сегодня вместе с подругой Надежда делает ремонт и обустраивает комнату для последующего приема односельчан, потому что, как минимум, до весны ее дом – это единственное место в поселке, где можно получить медицинскую помощь.