Исследования показывают, что низкий уровень стресса от умеренных упражнений или работы может улучшить наши когнитивные и физические способности в более позднем возрасте.

Немногие слова в английском языке вызывают больше негативных эмоций, чем слово — стресс.

Но стресс может быть и положительным? Он может сыграть ключевую роль в укреплении нашей иммунной системы, налаживании связей в нашем мозгу, которые улучшают умственную деятельность и повышают устойчивость, необходимую нам для преодоления превратностей жизни.

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Впервые это стало известно благодаря работе американского психиатра Фирдауса Дхабхара, который изучал связь между кратковременным стрессом и иммунной системой как частью реакции бей или беги.

— Не всегда стресс является плохой, вредной, негативной сущностью, — говорит он. — Стрессовая реакция бей или беги необходима для выживания. Газели нужна эта реакция, чтобы избежать пасти и когтей льва, точно так же, как льву она нужна, чтобы поймать свою добычу.

За последние 20 лет Дхабхар и другие учtные показали, что приступы кратковременного стресса могут помочь нам в современном мире. Например, напряжение перед предстоящей гонкой помогает настроить сердечно-сосудистую и опорно-двигательную системы спортсменов на оптимальную работу.

Как легкий, так и умеренный физический и умственный стресс стимулируют выработку в крови химических веществ, называемых интерлейкинами, активируя иммунную систему и делая ее более способной бороться с инфекциями, в то время как стресс может даже повлиять на развитие детей до их рождения.

Дети, рожденные от матерей, которые испытывали легкий повседневный стресс во время беременности, к двум годам имели более развитые навыки развития по сравнению с детьми матерей, беременность которых была относительно спокойной.

Существуют также различные способы думать о стрессе. Наряду с давлением и напряжением, вызванным жизненными событиями, различные формы упражнений можно рассматривать как стресс для мышц, а различные типы когнитивных задач можно рассматривать как стресс для ума.

Ученые, изучающие здоровое старение, рассматривают стресс как показатель того, что может быть возможно, если мы продолжим применять управляемый стресс к нашим мышцам, кровеносным сосудам и сердцу по мере старения.

Многие из нас с годами становятся все менее активными, что усугубляет любые уже имеющие место возрастные изменения. В результате, если наши мышцы не подвергаются нагрузке, их волокна медленно атрофируются, и мы постепенно слабеем.

Чтобы проиллюстрировать это, Энди Филп, возглавляющий программу биологии старения в Centenary Institute в Сиднее, объясняет, что если взрослый мужчина проводит от пяти до семи дней в лежа без движения на больничной койке, он теряет около полукилограмма мышечной массы. Но разница между 30-летним и 80-летним человеком в том, что организм молодого человека может гораздо быстрее восстанавливать и регенерировать утраченные мышцы.

Упражнения нагружают не только мышцы: это также тренировка центральной нервной системы и даже ума.

Целый ряд людей в возрасте от 100 до 118 лет продемонстрировал когнитивные способности, сходные со средним возрастом от 50 до 60 лет.

Мы знаем, что размер нашего мозга уменьшается примерно на 5 % каждые десять лет после 40 лет, причем скорость уменьшения увеличивается, когда нам исполняется 70 лет. Однако это уменьшение замедляется у пожилых людей, которые регулярно выполняют аэробные упражнения — формы физической деятельность, которая заставляет кровь циркулировать по всему телу, например, быстрая ходьба, бег, плавание и езда на велосипеде — до такой степени, что у них старение мозга отстает на четыре года.

Любая деятельность в зрелом возрасте помогает мозгу оставаться молодым.

У людей, которые начали брать уроки игры на фортепиано в возрасте 80 лет, наблюдалось улучшение работы мозга.

Считается, что одной из причин этого является то, что кратковременные стрессовые события стимулируют стволовые клетки мозга к пролиферации в новые нервные клетки, что приводит к улучшению умственной деятельности.

Мы эволюционировали, чтобы быть активными и реагировать на разные раздражители, и если это убрать, это ускорит негативные процессы.

Учитывая прогнозируемый в ближайшие десятилетия рост заболеваемости деменцией, интерес к связи между позитивным стрессом и здоровьем в более позднем возрасте будет только расти.