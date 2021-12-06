В Украине за время пандемии коронавируса в разы возросла нагрузка на экстренную медицину.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий у социальных сетей.

По его словам, в среднем на номер 103 ежедневно по всей стране обращалось около 25 тыс. лиц. Во время весенней волны Сovid-19 количество звонков выросло до 37 тыс., в октябре центры экстренной помощи зафиксировали 56 тыс. обращений. Соответственно увеличилось количество выездов бригад скорой и госпитализаций.

— Работать с такой нагрузкой удается благодаря самоотверженной работе сотрудников ЭМП. А также потому, что мы направили значительные ресурсы на увеличение финансирования и обновление материально-технической базы экстренки, — добавил он.

Так, в 2019 году на экстренную медицинскую помощь было выделено около 6 млрд грн. На следующий год в госбюджете запланировано 13 млрд грн. То есть, финансирование отрасли выросло более чем вдвое.

Также весной этого года в Украине стартовал пилотный проект по аэромедицинской эвакуации. Авиаперевозка пациентов в экстренных случаях доступна уже в 16 регионах страны.

Источник: Михаил Радуцкий