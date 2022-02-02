Новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется в Черкасской области. За последнюю неделю ежедневно удваивается количество вызовов скорой из-за Covid-19 и подозрений на него.

Об этом сообщил директор Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Фесун во время брифинга в Черкасской ОГА.

С 1 февраля в области работает 30 бригад скорой медицинской помощи, которые выезжают на вызовы из-за коронавируса. По словам Фесуна, у них также участились вызовы к детям, которые инфицировались Covid-19.

— Раньше не было такого количества инфицирований детей. Увеличилось количество заболевших младенцев, в том числе до года. Госпитализируют даже месячных детей, – отметил он.

Директор областного центра экстренной медицинской помощи отметил, что из-за массовой паники в связи с распространением коронавируса увеличилось количество неэкстренных вызовов.

— Люди паникуют, обращаются не к семейной медицине, а сразу в скорую. Сегодня в 9 часов утра по всей области из 102 бригад свободны были лишь две. Основная причина вызовов – не экстренные, — говорит Фесун.

Он призвал не паниковать, а контактировать в случае болезни со своими семейными врачами и лечиться по их рекомендациям.

В Минздраве также отметили, что в течение суток 1 февраля украинцы обращались по номеру 103 45 тыс. раз. Количество выездов бригад достигло почти 20 тыс., в больницы госпитализировали 5,3 тыс. пациентов.

До начала пандемии, в среднем, насчитывалось около 24-25 тыс. обращений за сутки. Рост количества вызовов связан с началом новой волны коронавируса.

Однако это еще не исторический максимум. Больше всего обращений на 103 зафиксировали в октябре, когда был значительный рост заболеваемости. Тогда за сутки в скорую звонили 55 тыс. раз — это значительная нагрузка как на медиков бригад экстренной медицинской помощи, так и на диспетчеров.

Источник: Черкасская ОГА, Минздрав