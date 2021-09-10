В украинских школах уже вторую неделю подряд продолжается обучение. Однако только 35% сотрудников этих заведений получили две прививки от коронавируса.

Об этом сообщил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко.

— Полностью двумя дозами или одной дозой, если эта вакцина предусматривает прививку только одной дозой, иммунизированы 35% работников учреждений общего и среднего образования, — отметил Юрий Кононенко.

В то же время один укол сделали и требуют второй прививки 62% учителей и других работников школ.

Заведений, где вакцинированы 80% персонала, как того требует Минздрав, пока единицы.

— Если и есть школы, где 80% вакцинировано, то их буквально единицы. Пока мы пытаемся пропагандировать активно, объяснять, что это очень важно, — добавил он.

По словам спикера, наилучшая ситуация с вакцинацией учителей в Киевской области. В регионе два укола сделали 56% педагогов.

А вот худшие показатели вакцинации в Волынской и Запорожской областях — прививки получили около 20% учителей.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. Учителя были одними из первых, кому предложили сделать прививку.

Источник: Суспильне