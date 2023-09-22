Специалисты отделения политравмы Днепровской городской больницы сделали операцию военнослужащему, у которого вследствие закрытой травмы живота желудок практически полностью сместился в левое легкое.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Департамента здравоохранения Днепровского горсовета.

— Ярослав работает хирургом 17 лет. В течение полутора лет пролечил около 6 200 военных. Каждый из них – это отдельная история, достойная отдельного рассказа, — говорится в сообщении.

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Особенно медику запомнился случай, когда бригадой скорой помощи в отделение был доставлен военнослужащий с жалобами на боли в животе после тупой травмы и подозрением на острый панкреатит.

При осмотре больного внешние признаки травмы отсутствовали — ни царапин, ни гематом. Однако при обследовании на КТ было обнаружено, что почти весь желудок находится в левой плевральной полости и сжимает наполовину легкое.

Как выяснилось позже, накануне военный получил закрытую травму передней брюшной стенки. Врачи заподозрили травматический разрыв диафрагмы.

Медики срочно начали оперативное вмешательство по возвращению желудка в брюшную полость со всеми сопутствующими манипуляциями по ушиванию дефекта диафрагмы и дренированию брюшной полости.

— Уже на утро легкое расправилось, и парень мог свободно дышать полной грудью. Еще через сутки после контрольного УЗИ брюшной полости и грудной клетки удалены все дренажи, пациент начал самостоятельно ходить и есть, — пишут сотрудники Департамента.

Через две недели после операции воин был выписан домой, чтобы провести свой отпуск вместе с семьей.

Источник: Департамент здравоохранения Днепровского горсовета