45-летняя Пинки Джолли из Великобритании после крайне неудачной операции по снижению веса получила инвалидность. Она признается, что очень хотела похудеть, но не таким чудовищным образом.

Женщина собрала более 2 тыс. фунтов стерлингов и отправилась в Стамбул для того, чтобы сделать операцию по рукавной резекции желудка. Это было в ноябре 2022 года, когда Пинки весила свыше 150 кг и носила 24 размер одежды.

Пинки утверждает, что после двухчасовой операции по удалению 85% желудка испытала множество осложнений, включая сильную боль в животе, рвоту и обезвоживание.

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Всего через четыре дня после этого она вернулась домой и в декабре 2022 года врач рекомендовал ей немедленно посетить больницу. Там медики сделали экстренную компьютерную томографию и обнаружили, что операция привела к инфекции, которая превратила ее внутренние органы в бетон.

Хирурги промыли внутреннюю часть желудка, чтобы спасти жизнь пациентке.

Затем Пинки боролась с сепсисом в больнице Королевского Ливерпульского университета. Она до сих пор не может есть твердую пищу из-за опасений дальнейшего заражения в желудке.

— Я чувствую себя обманутой. Мне пришлось использовать зонд для кормления, но все так болезненно. После операции мои внутренности стали настолько зараженными, что стали твердыми как бетон, — рассказывает Пинки.

У Пинки, которая сейчас носит одежду18 размера, осталась зияющая дыра в животе. Она признается, что сильно похудела, но цена оказалась слишком высокой.

Источник: Express