64-летняя женщина из румынского города Яссы принесла домой вместе бананами, купленными в местном супермаркете, скорпиона, который, как выяснилось позже, оказался эквадорским.

По словам самой пострадавшей, фрукты она приобрела еще 1 марта. То есть скорпион с ядовитыми железами жил в ее квартире больше недели, пока не ужалил хозяйку, когда та была в постели.

Испуганная женщина сразу же обратилась за медицинской помощью. Как сообщил заведующий инфекционной больницей в Яссах, симптомов серьезного укуса у пациентки не было. Она получила консультацию специалиста и соответствующее профилактическое лечение.

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Медики уведомили о случившемся ветеринарно-санитарное управление и управление здравоохранения. В магазине, где были куплены бананы, будут проведены проверки.

Этот случай в Яссах не единственный в своем роде. В ноябре 2021 года работника магазина на севере Бухареста ужалил в палец скорпион, который вылез из коробки с бананами. А в мае того же года то же самое произошло с работником супермаркета в Констанце. В обоих случаях пострадавшие оказались в больнице.

Большинство укусов скорпионов требуют лечения до 48 часов, чтобы уменьшить воспаление. Противоядие назначают только в тяжелых случаях.

Скорпионы — паукообразные, выдерживающие низкие температуры и способные обходиться без пищи несколько дней. Это объясняет, почему они прибывают в Румынию среди фруктов, даже если те транспортируются в особых условиях.

Источник: stirileprotv