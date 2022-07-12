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Шпинат з лимоном и чесноком

12 июля 2022, 19:45
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
шпинат
Источник: Depositphotos

Простой и вкусный рецепт закуски из шпината. Его можно приготовить всего за 5 минут обещает шеф Евгений Клопотенко. Припущенный шпинат с лимоном и чесноком – один из тех рецептов, которые должны быть всегда под рукой.

Ингредиенты

  • 250 г Листья шпината
  • 1 шт. Зубчик чеснока
  • Сок лимона (половины)
  • по вкусу Соль и перец

Листья шпината хорошо промойте, дайте воде стечь, обрежьте толстые стебли. Чеснок почистите и порежьте тонкими пластинками.

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На сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте чеснок буквально одну минуте, добавьте листья шпината и припустите их, пока они не станут мягкими.

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Добавьте сок лимона и тушите еще 1 минуту.

Источник: Евгений Клопотенко

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