Простой и вкусный рецепт закуски из шпината. Его можно приготовить всего за 5 минут обещает шеф Евгений Клопотенко. Припущенный шпинат с лимоном и чесноком – один из тех рецептов, которые должны быть всегда под рукой.
Ингредиенты
- 250 г Листья шпината
- 1 шт. Зубчик чеснока
- Сок лимона (половины)
- по вкусу Соль и перец
Листья шпината хорошо промойте, дайте воде стечь, обрежьте толстые стебли. Чеснок почистите и порежьте тонкими пластинками.
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На сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте чеснок буквально одну минуте, добавьте листья шпината и припустите их, пока они не станут мягкими.
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Добавьте сок лимона и тушите еще 1 минуту.
Источник: Евгений Клопотенко