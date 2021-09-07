На Волыни штамм коронавируса обнаружили у 47 человек, в том числе у младенца, которому 17 дней отроду.

Об этом заявила на брифинге главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко.

— В области лабораторно подтверждено 47 случаев штамма Дельта. Среди заболевших — ребенок в возрасте 17 дней, — отметила Янко.

Она подчеркнула, что среди этих пациентов не было ни одного с прививкой от Covid-19. Также санврач отметила, что большинство носителей нового штамма вируса не выезжали не только из Украины, но и за пределы области. Это является свидетельством активной местной передачи возбудителя.

По ее словам, рост заболеваемости в области ускорился. По сравнению с прошлой неделей вдвое выросла суточная смертность от коронавируса.

Кроме того, зафиксирована вспышка коронавируса в школе.

— В школе поселка городского типа Турийск выявлено шесть лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 у работников заведения. Вспышка получила распространение в семейных очагах, где заболели еще восемь человек, в том числе двое детей от 7 месяцев до 7 лет, — отметила она.

Все больные находятся на амбулаторном лечении и самоизоляции. Школа перешла на дистанционную форму обучения. Всего в заведении 27 работников, из которых только двое привиты, и 110 учеников.

В области полный курс вакцинации прошли лишь 29% работников образования.

Детям до 12 лет специалисты не рекомендуют делать прививки от коронавируса. В связи с этим они — пока единственная категория населения, которая остается без защиты.

Источник: Волынская ОГА