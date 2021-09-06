В мире по состоянию на 6 сентября зафиксировали 221,7 млн случаев коронавирусной болезни. Умерли за все время пандемии в мире 4,5 млн человек. В Украине с 13 сентября могут ввести желтую зону карантина из-за увеличения количества больных.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 6 сентября зафиксировали 773 новых случая коронавируса. От осложнений, которые вызвала болезнь, за последние 24 часа умерли 18 человек. Побороть болезнь удалось 457 пациентам.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61) и Львовской (56), областях.

Все регионы Украины сейчас находятся в зеленой зоне эпидемической опасности. Но в Луганской, Львовской и Ровенской областях превышен уровень госпитализаций с Covid-19.

Кроме того, в Харьковской области подтвердили 50 случаев штамма коронавируса Дельта.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украине со следующего понедельника могут ввести желтую зону эпидемической опасности. Это связано с прогнозируемым ростом Covid-заболеваемости.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировали в Индии (39 тыс.) и Великобритании (37 тыс.) и США (35 тыс.). Больше всего смертей от Covid-19 за сутки подтвердили в России, Мексике и Иране.

В то же время в Европе больше всего Covid-больных в Великобритании, России и Франции. Украина по количеству случаев коронавируса за сутки в мире занимает 44 место, а в Европе – 10.

В Австрии планируют разрешить посещать ночные клубы, горнолыжные курорты, спортзалы тем, кто вакцинировался от коронавируса.

В Турции с 6 сентября начали действовать правила, в соответствии с которыми невакцинированные люди обязаны сдавать отрицательные ПЦР-тесты для посещения концертов, кинотеатров и театров.

Правительство Чехии может отменить требование об обязательном использовании масок в помещениях после того, как будет полностью вакцинировано 75% населения.