Штамм коронавируса Мю: могут ли определить его наличие в Украине

Сейчас в Украине сложно определить, насколько распространен новый штамм коронавируса Мю.

Об этом сообщила эпидемиолог Людмила Мухарская в эфире Украинского радио.

— Нам действительно негде различать эти штаммы, диагностировать их. Лабораторная служба у нас есть, но для таких исследований нужны диагностические и тест-системы, а у нас к некоторым видам их просто нет или их мало и они находятся лишь в одной лаборатории, — говорит она.

Эпидемиолог утверждает, что определенное количество биологического материала больных присылают в международные лаборатории или во Всемирную организацию здравоохранения. Однако результаты нужно ждать в течение месяца.

Она подчеркнула, что для лечения и введения противоэпидемических мер не так важно, какие штаммы, потому что все меры лечебного и профилактического характера для всех вариантов вирусов практически одинаковые.

К тому же в Украине нет системы, которая бы отслеживала, кто передал инфекцию. Мухарская говорит, что раньше эпидемиологическими расследованиями занималась Государственная санитарно-эпидемиологическая служба, но сейчас эта структура разрушена.

— Поэтому единственное, что остается — это фиксация случая ПЦР-диагностики, но никто не работает с теми, кто контактировал с больным. Поэтому мы имеем такое большое количество больных, — добавила она.

Также Мухарская отметила, что люди не должны забывать о соблюдении противоэпидемических мер. Это касается всех граждан страны, независимо от того, вакцинированы они или нет.

Недавно ВОЗ внесла штамм коронавируса Мю в перечень вариантов, которые вызывают интерес. Впервые его обнаружили в Колумбии в январе 2021 года он активно распространяется в странах Латинской Америки. Хотя тестирование подтверждало его и у граждан США и отдельных стран Европы.

Ученые выяснили, что штамм Мю потенциально может снижать иммунитет, который человек получил после вакцинации от коронавируса.

Источник: Украинськое радио