В Украине пока не зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса Мю.

Об этом журналистам Свободы слова на телеканале ICTV сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

— Пока о Мю информации нет, — отметил Виктор Ляшко.

Кроме того, по его словам, несколько дней назад в Центре общественного здоровья открыли отдельную лабораторию, где установлен секвенатор.

— Это оборудование позволяет проводить исследования генетических мутаций вирусов, в частности коронавируса. Поэтому мы сейчас можем спокойно исследовать, появляются ли новые штаммы, — добавил он.

Почти с начала пандемии коронавируса на планете стали выявлять варианты вируса. Они провоцировали вспышки заболевания в разных уголках мира. Например, штамм Альфа значительно ухудшил эпидситуацию в Великобритании осенью прошлого года, а Дельта привел к кризису в Индии весной 2021-го.

ВОЗ вносит опасные мутации в перечень штаммов, вызывающих научный интерес. Там находится и штамм коронавируса Мю.