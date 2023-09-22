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Искусственная матка станет настоящим прорывом для выхаживания критически недоношенных детей

22 сентября 2023, 14:35
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Искусственная матка станет настоящим прорывом для выхаживания критически недоношенных детей
Источник: Depositphotos

Как утверждают ученые, применение искусственной матки станет настоящим прорывом, увеличив шансы на выживание критически недоношенных детей без долгосрочных рисков для здоровья.

Но сначала следует обсудить возможность, правила и этику применения этого метода. Этим в настоящее время и занимается консультативный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Как сообщается, ни одно такое устройство еще не тестировалось на людях — только в нескольких случаях для успешного развития животных.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, преждевременные роды являются убийцей номер один среди детей младше 5 лет. Ведь легкие и мозг ребенка перестают развиваться на поздних сроках беременности.

Ребенок, родившийся раньше срока, рискует столкнуться с проблемами со здоровьем на всю жизнь. Это, в частности, проблемы с дыханием, желудочно-кишечными заболеваниями, проблемы со зрением и слухом, задержкой развития и церебральным параличом.

Как стало известно, искусственная матка не предназначена для замены беременной женщины. Ее нельзя использовать на весь цикл вынашивания ребенка от зачатия до рождения.

Ученые рассматривают возможность гипотетического применения такого устройства для поддержания жизни детей, рожденных до 28 недель беременности. Это считается крайней недоношенностью. Менее 1% детей рождаются так рано. И у них критически малые шансы на выживание.

Источник
CNN
Теги
вагітність Наукові дослідження новонароджені
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