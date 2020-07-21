В Великобритании успешно испытали новое лекарство от коронавируса, которое уменьшает риски развития осложнений у больных и необходимость их подключения к аппаратам ИВЛ.

Компания Synairgen предлагает использовать для лечения больных Covid-19 белок интерферон бета. Именно его человеческий организм производит, когда борется с вирусной инфекцией.

Лекарство вводят в легкие больных пациентов. Первые результаты подтверждают положительный эффект от применения лекарства. Оно на 79% уменьшают вероятность дальнейшего подключения пациента к аппарату ИВЛ.

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Пациентам, которым ввели белок, было легче дышать, а болезнь не мешала им в повседневной деятельности. Кроме того, белок способствовал быстрому выздоровлению пациентов: больные, которым его вводили, находились в больницах шесть дней, а не девять.

В исследовании принимал участие 101 больной. Сейчас лекарство еще тестируется. Ученые изучают его потенциал в лечении коронавируса.

Вакцина от коронавируса

Ученые продолжают тестировать различные препараты и вещества в поисках вакцины против коронавируса. По информации ВОЗ, в настоящее время более 20 вакцин проходят клинические испытания.

В организации надеются, что тестирование будут эффективны, а у исследователей получится создать спасительную вакцину.

В то же время вакцинация против коронавируса начнется не раньше середины 2021 года.