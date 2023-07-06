Специалисты Львовской областной инфекционной больницы спасли 22-летнего львовянина Владислава, у которого диагностировали тяжелую форму менингоэнцефалита (воспаление мозга), вызванную энтеровирусной инфекцией.

Как стало известно, в больницу скорая привезла парня уже в коме, на искусственной вентиляции легких. Последний такой тяжелый случай, вызванный этой инфекцией, был зафиксирован четыре года назад.

Владислав работает менеджером по продажам, поэтому каждый день общается с большим количеством людей. В начале июня он уехал на работу здоровый, полный сил, а уже к вечеру внезапно почувствовал слабость на фоне поноса и рвоты, начала болеть голова.

Парень подумал, что съел что-то несвежее, так что проконсультировался по телефону с семейным врачом, выпил таблетку от температуры и надеялся, что все скоро пройдет. Впрочем, его самочувствие очень быстро ухудшалось. Вскоре его в бессознательном состоянии нашла мама, которая и вызвала скорую.

— Как правило, такие менингоэнцефалиты не слишком тяжелые, но бывают исключения из правил. И в случае Владислава, это было именно то исключение. Парень чудом выжил, — рассказала заведующая диагностическим отделением Тамила Алексанян.

По словам медиков, где Владислав мог подхватить инфекцию, точно неизвестно. Она передается воздушно-капельным путем, а также через предметы быта, грязные руки.

Болезнь может протекать по-разному: у кого-то вызывает ангину, высыпания на руках и ступнях, повышение температуры тела, а у других провоцирует воспаление мозга.

Владислав провел в больнице месяц, в том числе неделю в реанимации. Правильно подобранное лечение позволило молодому человеку сравнительно быстро выкарабкаться из недуга без необратимых последствий.

Лечение больных с таким диагнозом, к сожалению, далеко не всегда заканчивается столь оптимистично. Вчера, 5 июля, его выписали домой.