Стали известны объемы благотворительной помощи, оказанной украинским медиками в период с 5 февраля по 10 марта в рамках платформы UNITED24.

20 машин скорой помощи, 8 реабилитационных тренажеров и 4 аппарата УЗИ переданы в учреждения здравоохранения в Одесской, Кировоградской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Киевской, Ровенской и Волынской областях.

Для поддержки работы медиков в случае аварийных выключений света доставлены еще 392 генератора, в частности в Одесскую, Харьковскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую, Закарпатскую, Кировоградскую и Черкасскую области.

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Кроме этого, построены два временных моста через реку Ингулец в Херсонской области. Это позволит доставлять грузы городам и селам, пострадавшим во время боевых действий и оккупации.

UNITED24 — это глобальная инициатива в поддержку Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российского вторжения на территорию нашей страны.

Источник: United24