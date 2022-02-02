Тяжелее всего переносят штамм коронавируса Омикрон дети до года. У них быстро развивается тяжелая пневмония.

Об этом рассказала врач-иммунолог, доцент кафедры педиатрии Ивано-Франковского национального медуниверситета, кандидат медицинских наук Ольга Урбась в комментарии одному из изданий.

— Самая большая сегодня проблема в том, что болеют и тяжело переносят Омикрон дети до года. Есть очень много пневмоний. Они тяжелые и имеют быстрое развитие. Особенно у тех детей, которые находятся не на грудном вскармливании, — отметила она.

По словам врача, много младенцев госпитализируют через реанимационное отделение. Тяжелая пневмония может протекать 6-8 недель. В то же время старшие дети переносят штамм Омикрон в более легкой форме.

Урбась напомнила, что этот вариант способен быстро распространяться. Его инкубационный период составляет до трех дней. Также часто наблюдается повторная зараженность.

— Дети болеют, будто бы выздоровели, а через месяц болеют повторно. Есть быстрая мутация. Часто кажется, что уже приходит выздоровление, но на 7-10 день болезни становится хуже. Это касается и детей, и старших людей, — подчеркнула она.

Симптомы штамма Омикрон очень похожие на простое простудное заболевание. После инфицирования сначала возникают простые катаральные явления глотки: боли и першение в горле, охриплость, кашель. А среди последствий коронавируса у детей врачи наблюдают перикардит, или воспаление околосердечной сумки.