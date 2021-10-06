Во Львове провели две уникальные ЛОР-операции — эндоскопически удалили рубец на гортани у девочки и без разрезов сделали мирингопластику барабанной перепонки мальчику.

Об этом сообщили во Львовской областной детской больнице Охматдет. Врачи медучреждения и польские профессора объединились, чтобы улучшить жизнь детей.

— Мы не афишировали приезда из Польши профессорского десанта одних из лучших ЛОР-клиник мирового масштаба, а просто взяли и сделали. Накануне организовали детей со сложными случаями и вместе со светилами пошли в операционную, чтобы помочь детям по последнему слову медицинской науки, — отметили в Охматдете.

У 12-летней девочки из Киева был стеноз гортани на 70%. Врачи утверждают, что ребенок задыхался, ему было трудно танцевать и делать простые вещи. Пациентка уже перенесла четыре операции для удаления рубцов и папиллом. Однако на этот раз специалисты не рассекали рубец гортани. В операционной его устранили эндоскопическим способом по уникальной методике и установили временную распорку, чтобы гортань больше не сужалась.

Родители ребенка волновались, ведь девочка тяжело переносила наркоз. Но операция прошла успешно. И уже через два часа после вмешательства пациентка танцевала. Сейчас она хорошо себя чувствует и нет проблем с дыханием.

Еще один пациент — это 7-летний мальчик из Львовской области. Он часто страдал от гнойных отитов, барабанная перепонка деформировалась. У него снизился слух. Специалисты выполнили эндоскопическую мирингопластику (без разрезов). В больнице добавили, что процесс заживления длительный, но у ребенка есть надежда забыть о проблеме с ухом.

Источник: Львовская областная детская больница Охматдет