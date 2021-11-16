Одна из самых мощных в мире американская фармацевтическая компания в Pfizer Inc. дала разрешение другим производителям выпускать свои экспериментальные таблетки для лечения коронавирусной инфекции. По мнению экспертов, этот шаг может сделать лечение доступным для более чем для половины населения мира.

В заявлении, опубликованном сегодня, 16 ноября, Pfizer заявила, что выдаст лицензию на антивирусную таблетку Женевскому патентному пулу лекарственных средств. Это позволит компаниям по производству непатентованных лекарств производить таблетки для использования в 95 странах, что составляет около 53% населения мира.

В то же время, сделка исключает некоторые крупные страны, которые пострадали от разрушительных вспышек коронавируса. В их число вошли Бразилия, Китай, Аргентина, Таиланд.

Хотя, например, бразильская фармацевтическая компания смогла получить лицензию на производство таблеток для экспорта в другие страны, но это лекарство не может быть произведено в виде дженериков для использования в самой Бразилии.

По оценкам, другие производители лекарств смогут начать производство таблеток в течение нескольких месяцев, но уже сегодня понятно, что соглашение не понравится всем.

— Мы стараемся найти очень тонкий баланс между интересами компании и требованиями к производителям дженериков, — отметил глава отдела политики Патентного пула лекарственных средств Эстебан Берроне.

Согласно условиям соглашения, Pfizer не будет получать лицензионные платежи за продажи в странах с низким уровнем дохода и откажется от лицензионных платежей за продажи во всех странах, на которые распространяется соглашение, пока Covid-19 остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

Напомним, что ранее Pfizer заявила, что ее таблетка снижает риск госпитализации и смерти почти на 90% у людей с легкой или умеренной коронавирусной инфекцией. Независимые эксперты даже рекомендовали приостановить исследование компании, учитывая его многообещающие результаты.