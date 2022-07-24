Шея 13-летней Афшин Гуюль из Пакистана в результате несчастного случая изогнулась под углом 90 градусов. Она не могла получить доступ к правильному лечению, пока о ребенке не узнал врач из Индии.

Афшин Гуюль из пакистанской провинции Синд — младшая из семи братьев и сестер в семье. Она никогда не ходила в школу и не играла со своими друзьями. А все из-за того, что в результате несчастного случая она упала с руки своей сестры, когда ей было всего 10 месяцев, и ее шея согнулась под углом 90 градусов.

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Родители отвели дочь к врачу, который дал ей лекарства и надел на шею ремень для поддержки, но ее состояние только ухудшилось.

Афшин также страдает церебральным параличом. Она научилась ходить, когда ей было шесть лет, и говорить, когда ей было восемь.

В течение 12 лет Афшин в таком болезненном состоянии находилась взаперти в своем доме в Митхи, почти в 300 км от города Карачи.

Однако ее жизнь изменилась, когда индийский врач успешно прооперировал ее искривленную шею. Специалист по сложным операциям на позвоночнике в больнице Аполло в Дели Раджагопалан Кришнан предложил провести операцию Афшин бесплатно.

По словам медика, он и его команда во время шестичасового вмешательства сначала соединили голову Афшин с ее спинным мозгом, а затем прикрепили череп к шейному отделу позвоночника с помощью специальной палки и винтов, чтобы шея оставалась прямой.

Сообщается, что через четыре месяца Афшин наконец-то может ходить, говорить и есть самостоятельно. Раны после операции зажили.

Фото: Афшин Гуюль Instagram