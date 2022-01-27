В Первом медобъединении Львова пересадили семь органов за шесть дней: сердце, печень и пять почек – две родственные и еще три от двух посмертных доноров. Чтобы успеть вчера довезти сердце из Ивано-Франковска, пришлось привлечь Нацполицию и организовать целую спецоперацию.

В Ивано-Франковске от инсульта скончалась 52-летняя женщина. Ее муж и дети подписали согласие на донорство.

Одну почку львовские врачи помогли франковским коллегам пересадить на месте. Остальные органы увезли во Львов.

Однако, если печень и почки еще можно было довезти автомобилем, то у сердца жизнь короткая, и доставить его к месту нужно сверхбыстро, ведь у кардиохирургов после удаления есть только 3-3,5 часа, чтобы оно забилось в груди реципиента.

Решили вызвать вертолет, но погода не позволила. Выбор был таков: или отказаться от сердца, которого в реанимации ждал 67-летний мужчина после трех инфарктов, или попытаться довезти машиной – 130 км в снег и гололедицу. Довезли.

— Сегодня у нас удачный день, — сказал гендиректор Первого медицинского территориального объединения г. Львова Олег Самчук. – Мы помогли коллегам из Ивано-Франковска пересадить почку. Коллеги из больницы Феофания помогли нам с печенью, а Борис Тодуров с командой – с сердцем. Вместе мы сделали доброе дело – четыре человека получили шанс на здоровую жизнь.

Сердце получил 67-летний мужчина, перенесший три инфаркта. Его сердце было не жизнеспособным. В последнее время он лежал в реанимации.

Печень пересадили 27-летней Марьяне, имеющей цирроз печени. Марьяна уже пять лет знает о своей болезни. До этого лечилась от гепатита С. Говорит, что новость о трансплантации была волнительной. Но другого пути уже нет – спасет пересадка.

— Я очень благодарна, что дали мне такой шанс на жизнь, — сказала Марьяна. – Я очень счастлива. Я не знаю, может, многое бы сказала, просто подходящих слов сейчас не могу найти. Когда-нибудь поеду и обниму всех родственников донора. Мы сейчас как одна семья.

38-летний Вадим из Хмельницкого рассказал, что страдает хроническим гломерулонефритом. Трижды в неделю ложится на гемодиализ. Год и семь месяцев уже так живет.

— Ни уехать куда-нибудь, ни съесть что-то желаемое, но запретное, — рассказал Вадим. – Один позитив – кучу книг прочитал за это время, потому что лежать на гемодиализе по четыре часа нужно было.

Он с женой также очень благодарен людям, принявшим важное решение и подарившие ему шанс на здоровую жизнь.

— Мы хотим, чтобы наши пациенты, нуждающиеся в трансплантации не ехали за границу, — подытожил большой трансплантационный день Олег Самчук. — Чтобы все украинцы получали медицинскую помощь здесь.

По словам Олега Самчука, украинские трансплантологи — не хуже иностранных, и с такими специалистами Украина через пять лет планирует войти в пятерку стран с мощной трансплантологией.

Фото Олега Самчука