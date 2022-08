Сотрудники больницы Св. Николая Первого медобъединения Львова рассказали, как проходят реабилитацию в далеком американском Сан-Диего мать и дочь, которые потеряли ноги в результате обстрела вокзала в Краматорске.

— Через три месяца после травматической ампутации Наталья и Яна Степаненко активно проходят реабилитацию и тренируются ходить в протезах, — сообщили медики клиники на своей странице в Facebook.

По их словам, мама и дочь после длительной подготовки к протезированию во львовской больнице начали занятия через несколько дней после прибытия в США, куда семье удалось попасть благодаря программе The Right to Walk Foundation.

Сообщается, что Сан-Диего принял их с цветами и улыбками. Семья Степаненко понемногу привыкает к жизни за границей. Яна снова плавает, американские друзья учат ее брата-близнеца Ярика рыбачить, а Наталья готовит украинский борщ и волнуется, что никак не может найти к нему укроп.

— Как бы ни было хорошо в гостях, семья очень хочет вернуться домой. Потому что, говорят, дома все роднее, вкуснее и уютнее, — написали львовские медики.

Они также сообщили, что следующее протезирование Яны, у которой растет ножка, будет проведено уже во Львове.

