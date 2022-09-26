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Отменены все публичные встречи: у Олафа Шольца положительный результат на коронавирус

26 сентября 2022, 13:17
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
олаф щольц
Источник: Depositphotos

Канцлер Германии Олаф Шольц дал положительный результат на коронавирус в понедельник, 26 сентября, после того, как вернулся из двухдневной поездки в страны Персидского залива.

Как заявил представитель правительства Штеффен Хебестрейт, у канцлера легкие симптомы простуды, он был немедленно перемещен на самоизоляцию в свою квартиру.

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— Публичные встречи на этой неделе будут отменены, канцлер будет виртуально присутствовать на всех запланированных мероприятиях, — отметил представитель правительства Германии.

Источник: Stuttgarter Zeitung

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Коронавирус Covid-19 Олаф Шольц
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