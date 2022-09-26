Канцлер Германии Олаф Шольц дал положительный результат на коронавирус в понедельник, 26 сентября, после того, как вернулся из двухдневной поездки в страны Персидского залива.
Как заявил представитель правительства Штеффен Хебестрейт, у канцлера легкие симптомы простуды, он был немедленно перемещен на самоизоляцию в свою квартиру.
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— Публичные встречи на этой неделе будут отменены, канцлер будет виртуально присутствовать на всех запланированных мероприятиях, — отметил представитель правительства Германии.
Источник: Stuttgarter Zeitung
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