Канцлер Германии Олаф Шольц дал положительный результат на коронавирус в понедельник, 26 сентября, после того, как вернулся из двухдневной поездки в страны Персидского залива.

Как заявил представитель правительства Штеффен Хебестрейт, у канцлера легкие симптомы простуды, он был немедленно перемещен на самоизоляцию в свою квартиру.

— Публичные встречи на этой неделе будут отменены, канцлер будет виртуально присутствовать на всех запланированных мероприятиях, — отметил представитель правительства Германии.

Источник: Stuttgarter Zeitung