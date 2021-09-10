В мире по состоянию на 10 сентября зафиксировали 224,2 млн случаев коронавируса. За все время пандемии умерли 4,6 млн человек. В Украине продолжает ухудшаться ситуация с заболеваемостью Covid-19, поэтому в стране вскоре могут ужесточить карантин.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 10 сентября зафиксировали 3 615 новых случаев коронавируса. От осложнений, которые вызвала болезнь, за последние 24 часа умерло 76 человек. Побороть болезнь удалось 1 546 пациентам.

Наибольшее количество подтвержденных случаев был зарегистрирован в г. Киев (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.

Все области Украины пока находятся в зеленой зоне карантина. Но в трех регионах эпидемиологические показатели не в пределах нормы. Так, высокая динамика госпитализаций Covid-больных наблюдается во Львовской, Закарпатской и Волынской областях.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировали в США (160 тыс.), Великобритании (38 тыс.) и Бразилии (30 тыс.). Больше всего смертей от Covid-19 за сутки подтвердили в США, Мексике и России.

В то же время в Европе больше всего Covid-больных в Великобритании, России и Германии. Украина по количеству случаев коронавируса за сутки в мире занимает 28-е место, а в Европе – седьмое.

В Австралии зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусом. В стране за сутки обнаружили почти 2 тыс. новых случаев болезни и 10 смертей.

Дания стала первой страной в Европейском Союзе, которая отменила все карантинные ограничения, связанные с распространением Covid-19. Теперь в обычном режиме будут работать офисы, а на входе в рестораны, спортивные центры и ночные клубы не нужно будет показывать Covid-паспорт.

Министерство здравоохранения Японии сообщило, что в стране подтвердили 18 случаев заражения вариантом коронавируса Eta. Это первые случаи заболевания этим штаммом в стране.