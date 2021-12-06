В одном из районов Одесской области из-за бешенства диких животных объявлен карантин, сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы в Одесской области.

В конце ноября с целью контроля за результатами мер по иммунизации против бешенства диких животных на территории Килийского районного общества охотников и рыбаков было отстреляно несколько шакалов и лиса.

Отобранные образцы материала направили для проведения лабораторных исследований на бешенство.

В испытательном центре Одесской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в двух образцах было обнаружено бешенство.

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Измаильской райгосадминистрации на своем заседании приняла решение ввести карантинные ограничения по бешенству животных на территории охотничьих угодий.

Определена зона угрозы: город Килия, села Шевченково и Лески. Утвержден также план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством мясоедных диких животных.

В оккупированной части Донецкой области распространяется бешенство. Об этом сообщили в Офисе омбудсмена. В связи с большим количеством инфицированных в местных медицинских учреждениях не хватает препаратов.